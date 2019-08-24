Тегеран, , 13:57 — REGNUM

Митнистр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами выразил восхищение прогрессом Ирана в создании различных видов вооружений и ракет, заявив, что ИРИ способна в полной мере обеспечить свою безопасность при помощи обычного вооружения. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам генерала, в соответствии с фетвой Верховного лидера Ирана Али Хаменеи Исламская республика не создает ракеты с ядерными боеголовками и обязуется осуществлять сдерживание только при помощи обычных ракет. Он отметил, что Иран концентрируется на повышении качества своего вооружения и на его технологичности.

Министр подчеркнул, что оборонная промышленность Ирана достигла передовых позиций во многих областях, зачастую технологически обеспечивая невоенные отрасли экономики страны.