Москва, 24 августа 2019, 12:30 — REGNUM
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова пока еще министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который заявил, что и над Владивостоком будет развеваться украинский флаг. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
Напомним, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что он верит в «Европу от Лиссабона до Владивостока».
Омелян решил отреагировать на слова Макрона и заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет полнят украинский флаг как это было «сто лет назад».
Представитель МИД России Мария Захарова решили отреагировать на слова Омеляна и назвала их «не столько глупыми, сколько чудовищными». Она напомнила, что 100 лет назад Владивосток был оккупирован японцами и американцами.
Сенатор Пушков считает, что в Киеве напрасно возбуждаются от слов Макрона, так как Украине Запад отводит только одну роль — роль плацдарма против России.
https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1165170691429322752