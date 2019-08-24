Москва, , 12:30 — REGNUM

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова пока еще министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который заявил, что и над Владивостоком будет развеваться украинский флаг. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что он верит в «Европу от Лиссабона до Владивостока».

Омелян решил отреагировать на слова Макрона и заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет полнят украинский флаг как это было «сто лет назад».

Представитель МИД России Мария Захарова решили отреагировать на слова Омеляна и назвала их «не столько глупыми, сколько чудовищными». Она напомнила, что 100 лет назад Владивосток был оккупирован японцами и американцами.

Сенатор Пушков считает, что в Киеве напрасно возбуждаются от слов Макрона, так как Украине Запад отводит только одну роль — роль плацдарма против России.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1165170691429322752