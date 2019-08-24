Тегеран, , 14:50 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Норвежском институте международных отношений, заявил, что Иран является «защитником» Персидского залива, который не позволит США посеять в нем нестабильность. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам министра, Иран делает все возможное для обеспечения безопасности в регионе, и ему это пока удается, несмотря на все попытки США сделать регион небезопасным. Зариф напомнил о том, что береговая линия Ирана в Персидском заливе составляет 1500 метров, поэтому ни одна страна не сможет повлиять на процессы в заливе без сотрудничества с ИРИ.

Говоря о давлении США на Тегеран, дипломат отметил, что цель политики Вашингтона — ударить по простым людям, чтобы заставить их поменять свое мнение, что попадает под определение «терроризм».