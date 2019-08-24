Исламабад, , 14:20 — REGNUM

Специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности официального представителя правительства, заявила, что кризис в Кашмире — это не только спор двух государств, но и столкновение двух идеологий.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фирдоус Ашик Аван отметила, что в Кашмире столкнулись экстремистская идеология «хиндутвы» («индусскости», индусского коммунализма) и стремление к самоопределению народа Кашмира. По словам пресс-секретаря правительства Пакистана, Нью-Дели превратил Кашмир в настоящую «тюрьму», где люди страдают от режима комендантского часа.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.