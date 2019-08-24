Исламабад, , 14:54 — REGNUM

23 августа министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что его ведомство не видит смысла в двусторонних переговорах с Индией.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана в эксклюзивном интервью телеканалу отметил, что «мир должен поразмыслить над тем, кто именно угрожает миру в регионе». Шах Мехмуд Куреши подчеркнул, что индийские власти продолжают подавлять свободу слова и собраний в Кашмире, причем возникла опасность расстрела мирных демонстрантов.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.