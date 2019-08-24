Анкара, , 14:13 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Те, кто ещё вчера пытались прибрать к рукам Кипр, пролив кровь его турецкого населения, сегодня посредством политических и экономических атак преследуют все те же цели. ЕС должен стыдиться того, что он поддерживает греческую общину, которая не сдержала ни одного обещания, данного ООН и международному сообществу в рамках урегулирования конфликта».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «К сожалению, несмотря на то, что турки-киприоты сдержали свои обещания, данные ими в период Кофи Аннана, а греки — нет, последние были с радушием приняты в ЕС, а Северный Кипр — оставлен за бортом».

Турецкий лидер добавил: «Угрожая нам и Северному Кипру в вопросе геологоразведочных работ на шельфе Восточного Средиземноморья, ЕС наносит вред самому себе. Турция — одна из 3 стран-гарантов в рамках кипрского вопроса, и поэтому у нас есть право голоса. Нас нисколько не интересуют попытки что-то предпринять теми, у кого такого права нет».