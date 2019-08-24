Анкара, , 14:47 — REGNUM

Член так называемого руководящего комитета террористической организации Рабочая партия Курдистана Мурат Карайылан, известный под кодовым именем «Джемаль», после того, как на место снятых с должности за пособничество террористам мэров Диярбакыра, Мардина и Вана были назначены новые руководители, на сайте, связанном с организацией, призвал население региона выйти на улицы с акцией протеста. Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, этот призыв не нашел в народе никакого отклика. В своем заявлении, нацеленном на создание атмосферы хаоса, паники и страха, террористы не ограничились 3 провинциями, где сменился мэр столицы, но призвали к неповиновению население всего юго-востока Турции. Помимо Карайылана с аналогичными заявлениями в интернете выступили и другие главари террористов.

Напомним, что 19 августа 2019 года мэр Диярбакыра Аднан Сельчук Мызраклы, мэр Мардина Ахмет Тюрк и мэр Вана Бедиа Озгёкче Эртан были отстранены от занимаемых должностей МВД Турции по обвинению в пособничестве боевикам Рабочей партии Курдистана. В отношении них начаты расследования по «террористическим» составам преступления. Для Бедии Озгёкче Эртан прокуратура потребовала 15 лет лишения свободы. Новыми мэрами Диярбакыра, Мардина и Вана назначены Хасан Басри Гюзельоглу, Мустафа Яман и Мехмет Эмин Бильмез.