Киев, 24 августа 2019, 12:57 — REGNUM
Украинский гимн является главным хитом страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 августа во время празднования Дня украинской независимости.
«Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит», — заявил Зеленский, добавив, что именно гимн Украины является той песней, которую знает и поет каждый из украинцев.
Также он добавил, что любит флаг Украины, и когда он победно развевается.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский на торжествах по поводу 28-летия независимости Украины назначил 29 августа Днем памяти погибших украинских защитников.
Читайте также: Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве