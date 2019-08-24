Анкара, , 17:48 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном, прошедшей в закрытом для прессы формате, обсудил развитие двусторонних отношений, а также вопросы сирийских и палестинских беженцев, получивших в Ливане временное убежище по причине продолжающихся в их странах внутренних конфликтов.

Палестинские беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в переговорах приняли участие пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, посол Турецкой Республики в Ливане Хакан Чакыл и ливанские представители. Было особо подчеркнуто, что в палестинском вопросе Турция и Ливан единодушны.

Мишель Аун заявил, что Ливан принял приблизительно 1,5 млн сирийских беженцев, необходимость возвращения которых на родину становится все более актуальной. Он подчеркнул, что Ливан поддерживает продолжение оказания помощи сирийским беженцам после их возвращения. Мевлют Чавушоглу со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой сообщил, что стабильность и безопасность Ливана важна для всего региона.