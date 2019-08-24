Лефкоша, , 12:56 — REGNUM

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил, что вместе с тем, как тема углеводородных ресурсов континентального шельфа Восточного Средиземноморья набрала актуальность, соразмерно выросло и желание мирового сообщества ими воспользоваться, и обратил внимание на то, что греческая община острова, невзирая на международные договоры, в одностороннем порядке заключила с различными странами соглашения.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар подчеркнул: «Я полагаю, что в тот момент, когда попираются права турок-киприотов, предпринимаются попытки выдворить нас из процессов, а о партнерском подходе не идёт и речи, садиться за стол переговоров в формате посредничества генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в высшей степени опасно. Это может оказаться большой игрой».

Политик добавил: «Мы тщательно следим за развитием событий. Пусть все знают, что никто не одинок. Это вопрос национального значения, национального масштаба. И, в соответствии с ним, все будет рассматриваться по мере поступления».