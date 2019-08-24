Анкара, , 12:49 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своей речи на пресс-конференции, проведенной в Бейруте со своим ливанским коллегой Джебраном Бассилем, коснулся вопроса возвращения на родину сирийских беженцев и выразил свое беспокойство относительно условий обеспечения этого процесса.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу заявил, что международное сообщество должно быть более чутким относительно обеспечения базовых потребностей возвращающихся в Сирию, и продолжил: «Мы вместе с Ливаном, Иорданией и Ираком можем провести форум по вопросу того, что надлежит сделать для обеспечения возвращения сирийцев на родину. Приглашаем принять в нем участие и все международное сообщество».

По последним данным, предоставленным МВД Турции, общее количество сирийцев, получивших в стране временное убежище, достигает 3,649 млн человек. При этом 347 тыс. человек уже вернулось на родину (в основном, в районы проведения Турцией операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь»).