Белград, , 14:36 — REGNUM

Сербия официально стала 73-м членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что это важное событие для республики. По его словам, с присоединением к организации Сербия получает доступ к выгодным кредитам на реализацию приоритетных проектов. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Согласно заявлениям Мали, Белград выполнил все необходимые условия и процедуры для получения членства в организации. Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций утвердил членство Сербии в организации еще 15 августа 2019 года, однако, это стало известно только сейчас. Сербия подала заявку о ее принятии в организацию еще в 2018 году.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций со штаб-квартирой в Пекине ведет свою деятельность с 2016 года. Из нерегиональных членов организации (страны которые находятся за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона), наряду с Сербией, в нее входят: Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды Испания и другие.