Белград, , 14:11 — REGNUM

Вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что не видит смысла в приглашении косовской делегации на неофициальную встречу западнобалканских кандидатов в ЕС (Европейский союз) в Хельсинки. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Дачич отметил, что несмотря на то, что в формальном смысле приглашение Косово на встречу не противоречит принципам внешнеполитического курса Сербии, участие приштинской делегации не принесет какую-либо пользу.

По словам главы МИД (Министерства иностранных дел) Сербии, на встрече в Хельсинки не получится обсудить вопросы по выстраиванию диалога между Белградом и Приштиной, поскольку речь идет, в первую очередь, о евроинтеграции западнобалканских республик.