Берлин, , 12:10 — REGNUM

Темой для обсуждения на саммите Группы семи (G7) станут отношения с Россией, ситуация с Сирии и Ливии, конфликт на Украине, а также лесные пожары в дельте Амазонки в Бразилии, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, 24 августа размещенном на сайте федерального правительства.

По словам немецкого канцлера, саммит G7 является возможностью обсуждения внешнеполитических проблем, требующих решения.

«Здесь мы, разумеется, обсудим тему Украины, поговорим об отношениях с Россией, займемся ситуацией в Сирии и Ливии, где очень шаткая ситуация, и еще больше углубим партнерство с Африкой», — рассказала Ангела Меркель.

Также она отметила, что саммит G7 в тоже время является прекрасной возможностью говорить друг с другом, а не друг о друге.

Кроме этого, немецкий канцлер заявила, что участники G7 потрясены «ужасными пожарами» в бразильской Амазонии и обсудят, как и чем можно помочь в данной ситуации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп перед своим вылетом на саммит G7 во Францию заявил журналистам, что США введет в ответ на цифровой налог Франции «невиданный» налог на французское вино.