Аддис-Абеба, , 15:00 — REGNUM

Министерство образования Эфиопии заявило, что руководством страны было принято решение ввести новую школьную систему образования по принципу «6−2-4» — шесть лет начальной школы, затем два года младших классов средней школы и четыре года старших классов средней школы. Ныне действующая система обучения в Эфиопии предусматривает 8 лет начального, 2 года общего среднего и 2 года подготовительного старшего среднего образования. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Capital Ethiopia.

Министр образования Эфиопии Тыляе Гете, сообщил журналистам, что в министерстве было принято решение перестроить школьное образование по новому принципу: ввести 6 лет обучения в начальной школе (1−6 классы), два года в младших классах средней школы (7 и 8 классы) и четыре года в старших классах средней школы (9−12 классы). Согласно новой системе, в 6 классе будет проводится общий региональный экзамен, а в 8-м — национальный экзамен. Министр также отметил, что в министерстве решили отказаться от выпускных национальных экзаменов в 10-м классе. Министр Гете подчеркнул, что в 2020 году в Эфиопии будет уделяться должное внимание ключевым проблемам в образовательной сфере, связанным с культурными ценностями и этикой эфиопской нации.