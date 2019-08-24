Аддис-Абеба, , 16:11 — REGNUM

Межправительственный орган по вопросам развития Восточной Африки (ИГАД) и Эфиопия потребовали от южно-суданских партий выполнить в ближайшие три месяца, до середины ноября 2019 года, соглашение об урегулировании конфликта в стране. Правящая и оппозиционные партии Южного Судана договорились заключить обновленное соглашение сроком на шесть месяцев с мая 2019 года и сформировать правительство единства. В Аддис-Абебе состоялось однодневное консультативное совещание о ходе реализации соглашения. Открывая встречу, министр иностранных дел Эфиопии и председатель ИГАД Геду Андаргачеу заявил, что соглашение о прекращении огня наконец-то заставило пушки в Южном Судане замолчать. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Тем не менее, министр отметил, что пока у партий нет прогресса в решении критических вопросов, что может помешать им уложиться в срок. «План по обеспечению безопасности, который должен привести к созданию единой армии и других силовых ведомств Южного Судана, не продвигается так быстро, как следовало бы. Места дислокации армейских подразделений и казармы также до сих пор не созданы, как планировалось», — заявил Андаргачеу. Министр подчеркнул, что крайний срок реализации соглашения 12 ноября 2019 года не может быть продлен, добавив, что любая дальнейшая отсрочка может привести к тому, что Южный Судан столкнется с новым циклом конфликтов и насилия, а это противоречит интересам мира и стабильности в стране и в регионе.

Исполнительный секретарь ИГАД Махбуб Маалим заявил, что международное сообщество и народ Южного Судана ждут консультативной помощи от Эфиопии и организации ИГАД, чтобы найти конкретные решения и ускорить завершение мирного процесса в Южном Судане за оставшиеся три месяца. Маалим заверил, что ИГАД неизменно готова оказать необходимую поддержку партиям страны как в дипломатии, так и в финансах.