Гавана, , 13:10 — REGNUM

Временная поверенная в делах США на Кубе Мара Текач заявила, что на острове «усилились репрессии». Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Наблюдается ужесточение репрессий. Это такие репрессии, которые сейчас видно каждый день», — заявила чиновница в ходе телефонной пресс-конференции.

Текач обвинила кубинские власти в избиениях, незаконной слежке и запретах некоторым кубинцам покидать их места жительства.

Заявления прозвучали вскоре после того как Государственный секретарь США Майк Помпео осудил судебное преследование на Кубе журналиста Роберто Киньонеса, которого власти острова якобы лишили права на надлежащую законную процедуру.