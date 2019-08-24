Приштина, , 13:02 — REGNUM

Премьер-министр Косово в отставке и глава партии ААК (Альянс за будущее Косово) Рамуш Харадинай заявил о том, что его партия готова вступить в коалицию с партией министра иностранных дел Косово Бехджета Пацолли АКР (Альянс за новое Косово) и возглавляемой его прежним заместителем Фатмиром Лимаем партией «Нисма» (Социал-демократическая инициатива).

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», 20 августа «Альянс за будущее Косово» уже вступил в коалицию с Социал-демократической партией, возглавляемой Шпендом Ахмети.

«Альянс сосредоточен на концепции» Косово — 100% государство», во время правления мы ревностно следовали ей. Теперь мы снова открыты к сотрудничеству с «Нисмой» и АКР, если эти партии пожелают этого», — заявил Харадинай.

По словам Харадиная, он и Шпенд Ахмети — главные претенденты на пост премьера страны.

23 августа АКР и «Нисма» объединились в предвыборную коалицию. Ещё один прежний партнер ААК по коалиции — Демократическая партия, возглавляемая бывшим спикером парламента Косово Кадри Весели заявила о намерении идти на выборы в одиночку.