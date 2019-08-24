Киев, , 12:06 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины. Он объявил об этом 24 августа во время празднования Дня независимости Украины.

«Мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Также он рассказал, что эта дата будет отмечаться ежегодно 29 августа и отметил, что этот день вводится для того, чтобы достойно чествовать память семей военнослужащих и участников добровольных формирований, часть из которых присутствует на праздновании Дня украинской независимости в Киеве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на празднование по поводу 28-летия независимости Украины, проходившие в Киеве.