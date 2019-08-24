Москва, , 11:52 — REGNUM

Российская делегация поднимет вопрос об агрессивной политике США и американских действиях, разрушающих систему контроля в сфере вооружений на осенних сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 августа.

«Евросоюз предостерегает Россию и США от новой гонки вооружений. Но, позвольте, подобные призывы следует обращать исключительно к Вашингтону.Именно Соединенные Штаты виновны в сломе ДРСМД», — заявил Слуцкий.

По его словам, США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км. Это произошло 18 августа, через 16 дней после прекращения действия договора. Эти действия «однозначно доказывают последовательное и долговременное нарушение с американской стороны ДРСМД», отметил Слуцкий.

«США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства. Причем Вашингтон как всегда, «перевалив все с больной головы на здоровую», обвинил Москву в несоблюдении норм ДРСМД и вышел из него в одностороннем порядке. В таких условиях Россия вынуждена действовать зеркально», — отметил Слуцкий.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

«Но это вовсе не означает, что Москва втягивается в затратную гонку вооружений.В этом случае европейских партнеров должно больше заботить возможное размещение американских ракет на территории стран Евросоюза. Именно Европа может стать военным полигоном и даже театром действий в случае возникновения конфликта. И, таким образом, Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента», — отметил Слуцкий.

Он призвал парламенты европейских стран вмешаться в ситуацию и заявить свою позицию, чтобы избежать конфликтов и кризиса.

«Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ. Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса. Это наша коллективная ответственность», — подчеркнул Слуцкий.

Накануне с подобным призывом к странам Евросоюза и к Парламентской ассамблеи Совета Европы обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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