Минск, , 11:19 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президент Украины Владимира Зеленского с днем независимости его страны. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В своем поздравлении Лукашенко пишет, что рассчитывает на укрепление стратегического партнерства между Белоруссией и Украиной. Также он считает, что белорусский и украинский народы объединяют братские корни.

«Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты», — сказано в поздравлении Лукашенко.

Также он напомнил Зеленскому о предстоящей встрече на II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в Житомире в октябре. Лукашенко уверен, что данная встреча будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и откроет новые возможности практического межгосударственного сотрудничества в различных отраслях.