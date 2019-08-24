24 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Как констатирует одно из белорусских изданий, «пакт Молотова – Риббентропа отражает сугубо свою эпоху и не может быть примерен к нынешнему дню, но некие аналогии все же недвусмысленны. Сегодня вновь неспокойно». Тем временем Варшава старается успокоить Минск, одновременно «разоблачая» углубление интеграции России и Белоруссии и подчеркивая важность суверенитета своей соседки на востоке. Но надолго ли хватит Польше терпения?

Станислав Стремидловский, , 11:03 — REGNUM





Белорусско-польские отношения Ia-centr.ru

Делегация депутатов Сейма Польши во главе с вице-маршалом Рышардом Терлецким с 21 по 23 августа посещала Белоруссию. Информационные сообщения об этом визите как с польской стороны, так и белорусской практически идентичны.

Говорится, что Минск и Варшава рассчитывают подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве в 2020 году, о чем было заявлено во время встречи Терлецкого с заместителем председателя Палаты представителей Белоруссии Болеславом Пирштуком. Обсуждалось также развитие инвестиционного сотрудничества, деловых контактов, реализация совместных проектов, укрепление диалога в области экономики, туризма, спорта и культуры. Отдельным и важным (для польской стороны) пунктом стало открытие мемориальной доски в память о жене президента Польши Марии Качиньской, погибшей при крушении Ту-154 под Смоленском. Как передает белорусское правительственное агентство БЕЛТА, ее установили в костеле Святого Андрея Апостола в агрогородке Нарочь Мядельского района, где когда-то крестили будущую жену польского президента Леха Качиньского. «Увековечивание ее памяти позволит не только улучшать, делать более открытыми добрососедские отношения между польским и белорусским народами, но и придаст определенный импульс развитию туризма, например религиозного, исторического», — отметил председатель Мядельского райисполкома Анатолий Войнилко.

Болеслав Пирштук

Польско-белорусские отношения переживают потепление. Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) несколько лет назад начала размораживать их. Осторожно, поскольку до того пропаганда Варшавы в отношении соседней страны и ее президента Александра Лукашенко была столь же беспощадной, сколь и бессмысленной. Даже некоторые польские дипломаты, работавшие в Белоруссии, отмечали в тот момент, насколько непродуктивно такое поведение. Но альянс белорусских оппозиционеров, малочисленных и непопулярных, с директорами и обозревателями польских средств массовой информации, особенно профильных, представлял собой стену, которую, казалось, прошибить невозможно. Однако «Праву и Справедливости» это, похоже, удается. Ныне о Белоруссии в Польше стараются писать осторожно, нейтрально, даже действия Лукашенко анализируются с точки зрения политической тактики и стратегии, а не отвергаются с ходу как «диктаторские» и «авторитарные». Варшава не хочет потерять Минск. И тот ему подыгрывает, намекая, что сам видит Польшу своими «воротами в Европейский союз», и обещая решить проблемы польского меньшинства в Белоруссии.

В ответ Варшава выводит Минск из зоны сложных вопросов польской политики исторической памяти. Визит делегации депутатов Сейма пришелся на тот момент, когда в Польше активно обсуждали 80-летий подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией, прощать который России и Германии поляки не намерены. Одно из польских изданий связало даже годовщину «дьявольского пакта Молотова — Риббентропа, которую французы проведут с Путиным, а немцы — с Сергеем Лавровым», с текущей политикой. Особое возмущение вызвал глава МИД Германии Хайко Маас, который «идет еще дальше в этом инновационном подходе к Кремлю». Этот «социал-демократ, понимающий Россию», проведет в Москве переговоры с российским министром иностранных дел «всего за один день до 80-й годовщины подписания пакта… Трудно поверить, что Маас не понимает контекста и символики этого события», негодовал польский журналист. Однако в числе выигравших от пакта была и Белоруссия, которая приросла частью межвоенной Польской Республике.

Хайко Маас (cc) Sandro Halank

Во время визита Терлецкого эта тема со стороны Варшавы не звучала. В отличие от белорусских изданий и экспертов, чьи заявления обозначали интересные нюансы и акценты, характерные для политики, которую ныне проводит Минск. Так, историк Игорь Мельников в интервью газете «Комсомольская правда в Беларуси» заявил, что «ни Сталин, ни Гитлер ни секунды не думали про будущее белорусов. Они решали свои геополитические задачи… Да, наша страна объединилась и получила почти те границы, в которых потом образовалась независимая Беларусь. При этом надо помнить, что белорусам это далось ценой больших человеческих жертв». В свою очередь профессор Игорь Марзалюк в беседе с проправительственным изданием «Беларусь сегодня», затрагивая предшествующее пакту заключение в 1932 году СССР с Польшей договора о ненападении, поясняет, что он «был оплачен Москвой выведением «белорусского вопроса» из сферы межгосударственных советско-польских отношений… Этот договор западнобелорусскими деятелями воспринимался как предательство белорусских интересов. Утверждалось даже, что польская политика сводилась к принципу «с Москвой против Беларуси».

Как констатирует одно из белорусских изданий, «пакт Молотова — Риббентропа отражает сугубо свою эпоху и не может быть примерен к нынешнему дню, но некие аналогии все же недвусмысленны. Сегодня вновь неспокойно». Тем временем Варшава старается успокоить Минск, одновременно «разоблачая» углубление интеграции России и Белоруссии и подчеркивая важность суверенитета своей соседки на востоке. Но надолго ли хватит Польше терпения и не вернется ли она к политике культурного империализма? Время покажет.