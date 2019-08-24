Киев, , 11:19 — REGNUM

К объединению призвал граждан Украины в День независимости страны украинский президент Владимир Зеленский, выступая 24 августа на торжествах в честь 28-летия независимости Украины, проходящих в Киеве.

«Мы, украинцы, разные, но мы должны быть едиными, рассчитывать только на себя, не ругаться, а объединиться», — заявил Зеленский.

Также украинский президент отметил, что все украинцы, как русскоязычные, так и украиноязычные, независимо от их вероисповедания, должны являться единым народом, для того чтобы двигаться вперед.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что когда-нибудь наступит день, в который весь народ соберется по зову крови, а также выразил уверенность в том, что в скором времени на востоке страны настанет мир.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что граждане России в ближайшее время станут хорошо понимать украинский язык, так как смотрят по российскому телевидению выступления украинских политиков, говорящих на украинском языке, без перевода на русский язык.