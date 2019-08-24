Москва, , 10:44 — REGNUM

Официальный Киев извращает идею о мирном сотрудничестве от Лиссабона до Владивостока, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такое мнение она выразила 24 августа в своем Facebook, комментируя обещания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять на Дальнем востоке украинский флаг «как сто лет назад».

По мнению Захаровой, мысль украинского министра «не столько глупая, сколько чудовищная».

Как напомнила официальный представитель МИД РФ, 100 лет назад, в 1918—1919 году, Владивосток был оккупирован войсками Японии, Чехословакии, Канады, США и других стран, а потому заявление Омеляна про «сто лет назад» имеет отношение именно к оккупационным флагам в данном регионе.

«То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — написала в своем Facebook Мария Захарова.

Отметим, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на открытии в Киеве выставки «Фактор Свободы» дал обещание поднять над Владивостоком украинский флаг, комментируя заявления президента Франции Эммануля Макрона о том, что Европа простирается от «Лиссабона до Владивостока».