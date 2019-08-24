Кишинёв, , 10:22 — REGNUM

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу примет участие в торжествах в честь освобождения Молдавии от нацистов. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил журналистам президент Молдавии Игорь Додон после церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.

Он рассказал, что пригласил Шойгу на памятные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Самолет Шойгу должен в скором времени приземлиться в Кишеневе.

Планируется, что Додон и Шойгу примут участие в мероприятиях на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция.

Кроме того, в Кишиневе будет открыт отреставрированный памятник героям освободителям молдавской столицы.

Также состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, который был снят под эгидой президента Молдавии.

Торжественные мероприятия завершатся большим концертом на главной площади страны.