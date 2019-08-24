Минск, , 09:47 — REGNUM

Правительство Белоруссии собирается 27 августа представить президенту республики Александру Лукашенко проект программы интеграции с Российской Федерацией. Об этом накануне, 23 августа, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Он рассказал, что 27 августапрезиденту Лукашенко будет передана на рассмотрение подготовленная правительством программа интеграции с Россией. Если Лукашенко программу одобрит, то уже в начале сентября главы правительств России и Белоруссии могут её парафировать.

Затем программа будет обнародована, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других, пояснил Румас.

Он также отметил, что программа интеграции, подготовленная его правительством, направлена на реализацию чисто экономических положений. Она предусматривает механизмы при которых на две страны будет функционировать единый рынок.