Москва, , 09:23 — REGNUM

Соединенные Штаты будут использовать возможность военного конфликта с Россией на территории европейских стран для шантажа Европейского союза (ЕС), считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Такое мнение эксперт высказал по поводу недавно выпущенного доклада Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о возможности сотрудничества НАТО и ЕС.

«Очевидно, что американцы будут шантажировать Европу риском развязывания широкомасштабного конфликта на ее территории», — приводит RT слова Блохина.

Также эксперт отметил, что после ликвидации США Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) Европа фактически превратилась в заложника российско-американских отношений.

Отметим, действие ДРСМД было в одностороннем порядке отменено США 2 августа текущего года. А позднее, 18 августа, Пентагон провел испытания ракеты, ранее запрещенной согласно условиям ДРСМД, так как дальность её полета оставляет 50 км.