24 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Мира Гасанова, , 08:50 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Израильские дроны вылетали не из Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, распространившуюся в некоторых зарубежных интернет-ресурсах о доставке США в Азербайджан израильских дронов для нападения на Иран и Ирак. Как сообщило военное ведомство, такая информация ничем не обоснована: «Это ложь и она распространена с целью дезинформации». Отметим, что эта информация поступила в некоторые зарубежные медиа-ресурсы от заместителя командующего иракским военизированным ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») Абу Махди аль-Мухандэса. Как сообщает haqqin.az, аль-Мухандэс обвинил США в том, что те доставили израильские дроны на территорию Азербайджана, чтобы нацелить их на Иран и Ирак. Он утверждает, что 20 августа, 12 августа и 19 июля склады вооружений «Аль-Хашд аш-Шааби» были атакованы израильскими самолетами, действия которых были согласованы с командованием армии США в регионе. По словам аль-Мухандэса, подразделения ПВО «Аль-Хашд аш-Шааби» отслеживают все полеты американских самолетов в воздушном пространстве Ирака и располагают данными о том, что американцы позволили в этом году четырем израильским беспилотным самолетам, вылетевшим с базы в Азербайджане, действовать в иракском воздушном пространстве. Он сказал: «Некоторое время назад по этому вопросу я провел разбирательство в нашем генштабе, собрал информацию о бригадах коалиции, об их хранилищах оружия и боеприпасов и предоставил эту информацию нашим собратьям».

Легендарному Муслиму Магомаеву — 77

17 августа народному артисту СССР, легендарному исполнителю и композитору Муслиму Магомаеву исполнилось бы 77 лет. Неповторимый баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Магомаева покорили не одно поколение слушателей. Композиции Магомаева любят, помнят и поют миллионы людей по всему миру. Диапазон его возможностей необычайно широк: оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные произведения азербайджанских и русских композиторов. Мероприятие, посвященное памяти выдающегося певца, состоялось в Аллее почетного захоронения, сообщает Тренд. В нем приняла участие и супруга Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская, которая поделилась воспоминаниями о выдающемся певце. «Мне очень приятно, что каждый год, в день рождения Муслима, так много людей приходят сюда, чтобы почтить его память. Для меня это очень важно. Хочу выразить вам глубокую признательность за это», — сказала она. Присутствовал на мероприятии и советник-посланник посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Сергей Степанов, который в своей речи отметил выдающиеся заслуги бессмертного Магомаева.

В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»

21 августа в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Курская дуга», сообщает ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН. Она приурочена к 76-летию со дня начала одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны — сражению на Курской дуге. В фотовыставку вошли архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные музеем Великой Отечественной войны (город Москва). Открывая выставку, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: «Это была одна из самых масштабных военных операций, которую, несмотря на большие потери, выиграла Советская Армия». Он также подчеркнул: «Сегодня в мире немало попыток переписать историю той страшной войны, в том числе боев под Белгородом, Курском и Харьковом. «Новоявленные» историки в разных странах пытаются сделать победителей проигравшими, а проигравших — победителями».

Азербайджан впервые на «Спасской башне»

Азербайджан впервые участвует в международном военном музыкальном фестивале «Спасская башня». Об этом Report сообщил художественный руководитель оркестра Высшей военной школы Азербайджана имени Гейдара Алиева полковник Этибар Алиев. «Азербайджан на фестивале представляет оркестр Высшей военной школы Азербайджана имени Гейдара Алиева. Руководитель оркестра — майор Фариз Мамедзаде. Помимо этого, в состав коллектива также входят члены музыкального и танцевального ансамбля вооруженных сил Азербайджана», — отметил художественный руководитель коллектива.

Дом Русалки построен в Лерике

В Лерике (юг Азербайджана) высоко в Талышских горах уроженец села Сивекаран Лерикского района, скульптор-самоучка Гурбан Фарзиев построил собственными руками дом Русалки, пишет Trend Life. Все в нем — стены, потолки, изображения, цветы, орнаменты и даже столы и стулья — созданы из ракушек, которые скреплены цементом. Все элементы композиций дома подобраны по цветовой гамме природного цвета ракушек и только во время создания настенного образа русалки для окрашивания ракушек были использованы краски. Для создания дома он использовал ракушки, которые привозил из близлежащей Астары, с берега Каспийского моря. В композиции четыре русалки — одна охраняет дом, две другие гостеприимно встречают гостей при входе, а четвертая освещает внутренний мир своей красотой. Причем, фон отождествлен с цветами флага Азербайджана — синим, красным и зеленым. Творить такие чудеса он начал после странного сна, увидев во сне старца, который стал учить его создавать скульптуры.

Самолет-амфибия тушит пожар в Габале

Для борьбы с огнем в горной местности в районе села Солгуджа в Габалинском районе и предотвращения его распространения привлечены самолет-амфибия BE 200 ÇS и два вертолета авиационного отряда МЧС, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В тушении пожара задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны, войск гражданской обороны и Северо-западного регионального центра.

Баку получил еще один чемпионат мира

В Манагуа (Никарагуа) состоялось заседание Исполкома Международной федерации гимнастики, на котором было принято решение о проведении в Баку в 2022 году с 11 по 13 марта чемпионата мира по спортивной акробатике, сообщает haqqin.az. Как известно, в этом году Баку примет чемпионат мира по художественной гимнастике, который стартует 16 сентября и будет иметь статус лицензионного на Олимпиаду-2020 в Токио. В следующем году в столице Азербайджана состоится чемпионат мира по спортивной аэробике, а в 2021-м — чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.