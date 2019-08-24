Токио, , 08:40 — REGNUM

Решительный протест из-за нового ракетного пуска выразила Япония КНДР, сообщает 24 августа японский МИД.

«Мы уже выразили Северной Корее решительный протест, поскольку (новый ракетный запуск является — прим. ИА REGNUM ) нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН», — приводит агентство Kyodo слова представителя МИД Японии.

Отметим, ранее, 23 августа, КНДР провела очередной успешный пуск ракет в направлении Японского моря. Также, по данным Объеденного комитета штабов Южной Кореи, ракеты пролетели на расстояние в 380 км, достигнув максимальной высоты в 97 км.

Напомним, Северная Корея начала испытания своих новых ракет с начала августа нынешнего года, нНа что президент США Дональд Трамп заявил, что данные испытания не нарушают условия соглашения, подписанного между КНДР с США в Сингапуре.