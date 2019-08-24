Лондон, , 08:19 — REGNUM

Надпись о том, что Крым относится к России, появилась на одном из снимков фотогалереи, размещенной 22 августа на сайте британской газеты The Guardian.

Среди разных фотографий одна была сделана на фестивале искусств «Таврида-АРТ». Подпись на ней гласила: «Крым, Россия». Позже редакция внесла правки, убрав название государства. В результате на фото осталось только название полуострова, а страну, к которой он принадлежит, решили не указывать.

Напоминаем, что подобные ситуации имели место и раньше. Например, в феврале пользователи интернета заметили, что на картах Google Крым подписали, как территорию, принадлежащую России. В компании это назвали «ошибкой» и обещали исправить. В настоящее время на их картах принадлежность полуострова не указана.