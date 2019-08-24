Киев, , 07:50 — REGNUM

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко считает, что граждане России в скором времени будут довольно легко понимать украинский язык. Об этом она заявила в интервью телеканалу NewsOne.

Надежда Савченко Иван Шилов © ИА REGNUM

Савченко пояснила, что произойдет это из-за того, что российские телеканалы, по её мнению, довольно часто транслируют выступления украинских политиков.

В частности, её выступления, где она говорит на украинском языке, транслируются без перевода на русский язык, а сопровождаются субтитрами.

В связи с этим Савченко уверена, что граждане России со временем станут лучше понимать украинский язык, а это, в свою очередь, приведет к сближению народов.

Напомним, что Савченко не смогла пройти в Верховную Раду IX созыва. Она пыталась баллотироваться по одномандатному округу, который киевский режим организовал на ккупированной части Донбасса. За неё проголосовали только 8 человек.