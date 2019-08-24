Вашингтон, , 07:47 — REGNUM

Помощник президента США по нацбезопасности Майкл Болтон намеревается не дать китайской компании Skyrizon Aircraft приобрести единственную на Украине компанию по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», сообщает 24 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным источника, сотрудники Совета национальной безопасности и посольства США на Украине в настоящее время заняты организацией встречи Болтона с руководством «Мотор Сич».

«Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая и изложить наше мнение о том, на что способен Китай», — приводит WSJ слова одного из своих источников.

Также он отметил, что такие действия являются частью национальной обороны и безопасности США, так как речь идет о стратегическом соревновании с Китаем.

Кроме этого, источник отметил, что США не дадут китайской промышленности освоить технологии производства двигателей для авиации с большой грузоподъёмностью.

Отметим, ранее, летом 2018 года, стало известно, что двигатели производства компании «Мотор Сич» были установлены на учебные китайские самолеты JL-10 и что некоторые американские эксперты назвали «ударом в спину» для Соединённых Штатов.