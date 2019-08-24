Москва, , 07:32 — REGNUM

Зарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы от партии «Коммунисты России» Алексей Балабуткин рассказал ИА REGNUM о подготовке к избирательной кампании, процессе сбора подписей, и о том, что помогает контактировать с избирателями.

Сколько всего избирателей в Вашем избирательном округе, насколько были люди готовы идти на контакт и сдавать подписи?

Московский 24-й избирательный округ объединяет жителей районов Текстильщики, Южнопортовый, Лефортово, Нижегородский. Всего это примерно 176 тыс зарегистрированных избирателей. И задача собрать для выдвижения почти 6 тыс подписей была достаточно сложной. Но, как сказал недавно лидер парии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, как непарламенсткая партия, мы много тренировались именно в этом виде спорта. И, как мне кажется, эта кампания показала, что у многих людей в Москве есть довольно большое желание, чтобы в выборах участвовали не только провластные кандидаты и не только выдвиженцы парламентских партий. Сказать, что все, к кому обращались волонтеры, легко шли на контакт было бы, конечно, неправильно. Но в целом контакт с людьми совсем неплохой.

Сколько всего подписей Вы собрали? Каков был процент отбракованных, сколько всего приняли?

Комиссия приняла у нас 5816 подписей. Из них комиссия забраковала 4,3%, 250 подписей. Впоследствии это решение избирательной комиссии было подтверждено судом — конкурент пытался оспорить мою регистрацию. Конечно, до того, как комиссия принялась проверять наши подписные листы, мы проверяли их сами и тоже отбраковали подписи, которые могли бы не понравиться комиссии. Всего было собрано примерно 8,5 тыс. подписей.

Как осуществлялся сбор подписей — киоски, поквартирный обход, встречи с избирателями?

Всеми перечисленными вами способами. Наиболее эффективными я считаю все-таки работы активистов «на кубах», то есть с помощью пикетов в стратегически важных местах нашего округа.

В чем состояли основные трудности?

Подписи собирают живые люди и ставят подписи живые люди. А процедура достаточно сложная и оформление подписных листов требует очень большой аккуратности. Люди ошибаются. Люди иногда бывают невнимательными, когда записывают свои данные. Ошибаются сборщики подписей… Бывает, приходится по второму разу беспокоить человека, который уже согласился поставить свою подпись, из-за ошибки в оформлении. Бывает и так, что, после всех усилий, вы понимаете, что подписной лист, на который активисты потратили столько усилий, в комиссию сдавать не будем. Еще раз повторю — тренировка в этом виде спорта — самая важная вещь, залог успеха.

Какое количество волонтеров участвовало в вашей кампании, было ли сложно привлечь людей для сбора подписей? Как был поставлен процесс проверки работы сборщиков подписей?

Нотариально было заверено 26 сборщиков подписей, волонтеров из числа коммунистов и личных друзей было, конечно, гораздо больше. Самые опытные однопартийцы безвозмездно занимались проверкой подписных листов.

Как вы оцениваете ход избирательной кампании, насколько часто Вы проводите встречи с избирателями, какова реакция людей на Вас как на кандидата, готовы ли они приходить на встречи?

Давайте я отвечу вам так: я работаю кандидатом каждый день, целый день, без выходных. И мои товарищи помогают мне, работая на пикетах с агитационной продукцией. Насколько хорошо избиратели воспринимают нашу работу — проверим 8 сентября.

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