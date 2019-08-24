Ереван, , 07:28 — REGNUM

Организаторы шахматного турнира Sivas Buruciye International Open Chess в Турции сняли с соревнований шахматистку Марию Геворкян из Армении по требованию азербайджанских спортсменок. Об этом шахматистка написала на своей странице в Facebook.

7 августа Геворкян получила приглашение от организаторов турнира в Турции, которые пообещали оплатить спортсменке проезд и проживание. Однако спустя несколько дней один из организаторов турнира Мустафа Эроглу отозвал приглашение.

Он заявил, что шахматистки из Азербайджана поставили организаторам ультиматум, заявив об отказе принимать участие в соревнованиях, если в турнире будет зарегистрирована спортсменка из Армении.

Мария Геворкян уже обратилась в ФИДЕ с жалобой, заявив, что отзыв приглашения по причине её национальности крайне оскорбителен. После публикации переписки Эроглу обвинил спортсменку в нарушении конфиденциальности и пригрозил судом.

Отметим, Мария Геворкян является трехкратным чемпионом Армении, международным мастером ФИДЕ, а также призером международных турниров.