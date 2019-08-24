Берлин, , 06:39 — REGNUM

Исключив Россию из состава стран «большой восьмерки» за нарушения принципов взаимодействия стран, международное сообщество сделало бы большую ошибку, вернув Россию обратно без устранения ею допущенных нарушений. Об этом в интервью немецкой газете Deutschlandfunk сообщил 23 августа председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

«Нет никаких причин для этого», — считает глава комитета.

По мнению Рёттгена, Россия не собирается сотрудничать, а якобы ведет активные боевые действия, в связи с чем возвращение ее в состав G8 невозможно.

Чиновник подчеркнул также, что является противником проекта «Северный поток-2», и считает, что именно благодаря своей позиции по Nord Stream-2 Германия подвергается критике как внутри ЕС, так и в рамках трансатлантических отношений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы для работы со всеми международными партнерами на различных площадках.