Сеул, 24 августа 2019, 07:10 — REGNUM
США следовало бы учесть мнение жителей Южной Кореи, заявил журналист Митч Шин в статье для издания Asia Times.
По словам журналиста, эксперты в области безопасности говорят, что если Северная Корея атакует Юг с помощью ракет малой дальности, то Япония выиграет время благодаря тому соглашению, из которого Южная Корея решила выйти, поэтому, очевидно, что от этого соглашения Сеул не получил никаких преимуществ в плане безопасности.
Напомним, заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики КореяКим Ю Гынобъявил в четверг, 22 августа, о том, что правительство Южной Кореи решило не продлевать действие соглашения об обмене разведданными с Японией.
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