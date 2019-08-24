Вашингтон, 24 августа 2019, 07:11 — REGNUM
Проницательность президента Франции Эммануэля Макрона, ранее предсказавшего то, что Великобритания попытается перенести Брексит и воспользуется отсрочкой для пересмотра условий окончательного соглашения, оставила у ЕС ярко выраженный горьковатый привкус, заявил журналистЛайонел Лоран в статье для издания Bloomberg.
По словам журналиста, никакого чуда не произошло, британский парламент не поднял восстание и не заблокировал возможность Брексита без соглашения, что, в свою очередь, могло бы подтолкнуть к проведению всеобщих выборов или повторному референдуму и помогло бы как-то преодолеть возникшую тупиковую ситуацию.
Лоран добавил, что теперь, учитывая всё вышеперечисленное, перед Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и остальной частью ЕС встаёт ряд серьёзных вопросов о том, что им следует делать дальше.
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