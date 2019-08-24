Вашингтон, , 07:11 — REGNUM

Проницательность президента Франции Эммануэля Макрона, ранее предсказавшего то, что Великобритания попытается перенести Брексит и воспользуется отсрочкой для пересмотра условий окончательного соглашения, оставила у ЕС ярко выраженный горьковатый привкус, заявил журналистЛайонел Лоран в статье для издания Bloomberg.

«Подтверждение проницательности Макрона оставило ярко выраженный горьковатый привкус. У Джонсона не было ничего, никакой жизнеспособной альтернативы, которую он мог предложить по ирландскому вопросу, чтобы гарантировать отсутствие «жёсткой границы» между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Эта альтернатива помогла бы Джонсону вернуться домой с новым соглашением», — заявил Лоран.

По словам журналиста, никакого чуда не произошло, британский парламент не поднял восстание и не заблокировал возможность Брексита без соглашения, что, в свою очередь, могло бы подтолкнуть к проведению всеобщих выборов или повторному референдуму и помогло бы как-то преодолеть возникшую тупиковую ситуацию.

Лоран добавил, что теперь, учитывая всё вышеперечисленное, перед Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и остальной частью ЕС встаёт ряд серьёзных вопросов о том, что им следует делать дальше.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон предложил начать Brexit раньше 31 октября