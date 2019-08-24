Вашингтон, , 05:31 — REGNUM

Американский десантный корабль-док USS Green Bay прошел через Тайваньский пролив, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление седьмого флота США.

«USS Green Bay совершил проход через Тайваньский пролив 23 августа в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

В пресс-службе седьмого флота отметили, что США выражают приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Подчеркивается, что военно-морские силы США будут плавать везде, где им позволяет международное прав.

Ранее, в конце июля, сообщалось, что китайские власти отклонили просьбу о заходе в порт Гонконга двух американских кораблей. Одним из этих кораблей был USS Green Bay, который запрашивал разрешение на заход в порт в августе.