Вашингтон, , 04:37 — REGNUM

Публикации президента США Дональда Трампа поставили под угрозу экономику. С таким комментарием выступил ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в пятницу, 23 августа.

Известный ранее своим лояльным и даже хвалебным освещением деятельности Трампа Уоллес обвинил действующего президента США в эскалации торговой войны и обрушении финансовых рынков.

«Американский президент не может приказать американским компаниям, как они собираются делать свои продажи и где у них будут свои цепочки поставок, — заявил Уоллес во время выступления на передаче America’s Newsroom. — У нас есть свободная рыночная капиталистическая система».

Кроме того, по мнению ведущего, ситуация при которой президент США приказывает американским компаниям не заключать те или иные договора, а главу ФРС называет врагом страны, не способствует доверия потребителей к экономике США.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на планы Китая повысить пошлины на ввозимый из США импорт. В свою очередь Трамп пригрозил увеличить пошлины на китайский импорт до 30%.

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