Вашингтон, , 01:46 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару и предложил помощь в борьбе с пожарами в Амазонии. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

«Только что разговаривал с бразильским президентом Болсонару… Я сообщил ему, что мы готовы оказать помогать, если Бразилии потребуется помощь Соединенных Штатов в тушении пожаров в Амазонии», — заявил он.

Трамп добавил, что отношения США и Бразилии «сильны, как никогда», а также отметил благоприятные перспективы в торговле между государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Белый дом США выразил обеспокоенность лесными пожарами в Бразилии. В частности, беспокойство вызвало разрушающее действие пожаров на «сообщества, биоразнообразие и природные ресурсы региона»

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