Тирасполь, , 01:35 — REGNUM

Жители России, приезжая в Приднестровскую Молдавскую Республику, заряжаются, духом патриотизма. Об этом заявила член Общественной палаты России, председатель Фонда изучения исторической перспективы России Наталья Нарочницкая, прибывшая в ПМР для участия в международном культурно-гуманитарном форуме «Ясско-Кишинёвская операция. Навеки в памяти народной», передает ИА REGNUM.

Митинг на Кицканском плацдарме. ПМР Gos-pmr.ru

Российская делегация в сопровождении президента ПМР Вадима Красносельского посетила Кицканский плацдарм, приняв участие в мероприятии, посвящённом 75-й годовщине освобождения территории Приднестровья от немецко-фашистских захватчиков.

Как отметил глава государства Вадим Красносельский, для Приднестровья ценно участие представителей России в мероприятиях, которые имеют отношение к истории, в том числе к Великой Отечественной войне.

«Целая плеяда великих полководцев, представителей великого российского воинства, прошла через Приднестровье По сути, с момента основания Тирасполя российский солдат не покидал этот край. Принято считать, что миротворческая миссия России на берегах Днестра существует 27 лет. Но это лишь современный период. На самом деле, миротворческой миссии России здесь уже более 200 лет. А сегодняшние миротворцы продолжают славную миссию своих отцов, дедов, прадедов», — отметил Вадим Красносельский.

Он добавил, что в республике уважение к российскому солдату закладывается с детства и является нормой, а недавно в ПМР была введена уголовная ответственность за отрицание положительной роли российского миротворчества на Днестре.