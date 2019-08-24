Париж, , 01:31 — REGNUM

Необходимо создать принципиально новую систему международных отношений, поскольку прежняя, создающая неравенство система, больше не работает. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 23 августа на встрече с представителями гражданского общества, занимающимися сокращением неравенства на планете.

По мнению президента Франции, необходимо тщательно переосмыслить действующую систему международных организаций. Развитие прекратилось, заявил Макрон, поскольку «демократия вышла из моды, а капитализм вышел из-под контроля и сошел с ума».

»Мы создаем неравенство, которое больше не в состоянии регулировать», — отметил президент.

Напомним, тему неравенства Макрон уже затронул утром 23 августа во время встречи с представителями Консультативного совета «большой семерки». Президент Франции рекомендовал членам G7 взять на себя обязательств по ликвидации «дискриминации между мужчинами и женщинам».