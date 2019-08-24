Вашингтон, , 01:23 — REGNUM

Администрация президента США Дональда Трампа планирует открыть консульство Соединенных Штатов в Гренландии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на письмо американского Госдепа Конгрессу.

Согласно письму, Соединенные Штаты планируют открыть консульство в Нууке. Отмечается, что открытие диппредставительства является частью плана по увеличению присутствия США в Арктике.

«США имеют стратегический интерес в развитии политических, экономических и торговых отношений в арктическом регионе», — говорится в письме.

Агентство отмечает, что консульство США впервые было открыто в Гренландии в 1940 году после оккупации Дании нацистской Германии. Диппредставительство проработало 13 лет и закрылось в 1953 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии Соединенным Штатам. Позднее, 23 августа, Трамп провел телефонный разговор с датским премьер-министром, который по итогам назвал «конструктивным».

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