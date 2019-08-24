Вашингтон, , 01:10 — REGNUM

Американская корпорация General Dynamics получила заказ на $1,1 млрд от Пентагона на разработку экспедиционных морских платформ, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что такие корабли предполагается использовать в качестве частично погружающихся транспортных платформ для переброски техники и оборудования в ходе масштабных военно-морских операций. По плану разработка таких кораблей должна завершиться к началу 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Пентагон разорвал контракт на создание ракетных перехватчиков с американской авиакорпорацией Boeing. Причина расторжения контракта — «проблемная техническая концепция». Помимо контракта, будет ликвидирована и сама оборонная программа, в рамках которой и велись работы по созданию перехватчиков ракетных атак.

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