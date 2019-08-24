Вашингтон, , 00:43 — REGNUM

Серией направленных против Китая «твиттов» разразился президент США Дональд Трамп, пообещав увеличить размер пошлины на китайские товары. Глава Белого дома призвал 23 августа «сбалансировать несправедливые торговые отношения» с Китаем в публикациях в сети Twitter.

Согласно заявлению президента США, товары и услуги на 250 млрд долларов, ранее облагаемые налогом в 25%, с 1 октября будут облагаться налогом в 30%. В свою очередь налог на оставшиеся 300 млрд долларов продукции возрастет с 10 до 15%.

В обоснование указанных предложений Трамп заявил о том, что Китаю не следовало устанавливать «политически мотивированные» тарифы на импорт американских товаров. Выстроенные же предыдущими администрациями торговые отношения с Пекином Трамп назвал «большим бременем для американского налогоплатильщика».

Напомним, 23 августа Китай объявил о введении пошлин на $75 млрд импорта из США с 1 сентября.

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