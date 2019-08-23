Сринагар, Индия, , 23:34 — REGNUM

Силы безопасности Индии разогнали очередную массовую акцию протеста в Кашмире, 23 августа передаёт агентство Reuters.

Полиция Индии (cc) Jaskirat Singh Bawa

Военные использовали для разгона протестующих в Сринагаре слезоточивый газ. Демонстранты забросали индийских военных камнями.

Центром протестов в Сринагаре является мечеть Джинаб Сахиб в районе Сура. Местные жители забаррикадировали узкие улицы района, и силы безопасности не решаются в него проникнуть.

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