Киев, , 23:27 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в следственном изоляторе главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передаёт 23 августа украинское издание «Вести».

Как заявил представитель «Украинского правового контроля» Артур Журбин, российский омбудсмен прибыла убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее отказался.

Сама Москалькова не стала называть точную цель своего визита. «Мы сегодня проводим большую и серьёзную работу, которая обязательно будет предана гласности и сообщена журналистам. Только чуть-чуть терпения», — сказала она телеканалу RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Кирилл Вышинский отказался писать заявление о своём обмене на осуждённых в России граждан Украины, поскольку для этого нужно признать свою вину, а он себя виновным не считает.

Напомним, Вышинский находится под стражей с мая 2018 года по обвинениям в государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав России.

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