Москва, , 23:29 — REGNUM

Подготовка к выборам и регистрация кандидатом в депутаты Московской городской думы — процесс трудоёмкий и сложный. Об особенностях регистрации на выборах и ведении избирательной кампании корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор школы №2098, депутат Мосгордумы Надежда Перфилова.

Педагог с многолетним стажем ответила на наиболее актуальные вопросы относительно предвыборной программы кандидата и рассказала, что является залогом поддержки избирателей.

ИА REGNUM Сколько всего избирателей в вашем избирательном округе? Насколько люди были готовы идти на контакт и сдавать подписи?

Всего в избирательном округе №7 проживает около 170 тысяч избирателей. Это жители районов Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино и часть Бескудниковского района. Собирать подписи было довольно трудно. Но тем не менее много желающих приняли участие в подписной кампании: 117 человек, и такое количество можно назвать везением! Конечно, многие люди меня знали, среди них родители моих учеников, а также бывшие сотрудники и активисты округа. Вместе нам уже удалось решить ряд важнейших задач относительно благоустройства районов. Мой педагогический стаж — 44 года. Я рада, что за эти годы мне удалось заслужить доверие многих жителей нашего округа. Именно этот факт и позволил мне преодолеть столь высокий проходной барьер.

ИА REGNUM : Сколько всего подписей вы собрали, и каков был процент отбракованных?

Мы собрали 8359 подписей, а вот в комиссию сдали только 5646. Ежедневно волонтеры приносили нам заполненные подписные листы; после чего юристы и другие члены команды проверяли правильность их оформления. Те листы, где были замечены грубые нарушения, безусловно, изымались.

ИА REGNUM : Как осуществлялся сбор подписей — через киоски, поквартирный обход или встречи с избирателями?

Сбор подписей осуществлялся тремя способами: на пикетных точках, которые были расставлены во всех районах нашего округа, во время обхода по квартирам, а также на встречах с жителями, во дворах. Нам очень помогло то, что практически все волонтеры живут в районах нашего округа. Они ходили по домам, где живут их соседи. Конечно, жители были более лояльны к людям, которых знают много лет, поэтому ставили свои подписи намного охотнее.

ИА REGNUM : В чем состояли основные трудности: в самом сборе, трудозатратной проверке или заверение подписей?

Везде были сложности: и в сборе необходимого количества подписей избирателей, и в выявлении ошибок, и в верификации, да и в оформлении подписных листов тоже.

ИА REGNUM : Как вы оцениваете ход избирательной кампании? Люди готовы приходить на встречи, и насколько часто вы проводите подобные мероприятия с избирателями?

Встречи с избирателями провожу практически каждый день. Количество желающих принять в них участие не уменьшается. Мы обсуждаем проблемы нашего округа, а также приблизительные сроки и пути их решения. В разных районах все вопросы примерно одинаковые: это парковки, неудовлетворительная работа управляющих компаний, вопросы благоустройства. Что-то удается решить оперативно, а некоторые ситуации требуют большего времени для того, чтобы проблема была исчерпана. Избирательная кампания — не самый лёгкий процесс, но когда видишь отдачу и большую вовлечённость жителей округа, а также волонтеров и сотрудников штаба, хочется не сдаваться и довести всё до победного конца!

Читайте ранее в этом сюжете: В Мосгордуме оценили идею запрета смартфонов в школах