Аден, Йемен, , 22:41 — REGNUM

Сепаратисты Южного Йемена вытесняют «правительственные войска» из провинции Шабва, 23 августа передает агентство Reuters.

Бои в провинции продолжаются вторые сутки. Отряды «Южного переходного совета» штурмуют столицу провинции, город Атак, который пока контролируют отряды «президента» Йемена Абд Раббо Мансура Хади.

«Президент» Йемена Хади поддерживается Саудовской Аравией, «Южный переходный совет» поддерживают ОАЭ. И те, и другие формально всё ещё входят в состав арабской коалиции, воюющей с йеменскими хуситами.

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