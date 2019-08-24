24 августа 2019 | Время чтения 9 мин

Удовлетворить отказом – таков краткий итог шестилетнего существования «Российской общественной инициативы» и для ее инициаторов, и для тех, кто поверил в правительственную затею установить неподдельную обратную связь с обществом. Скоро там проголосуется шестнадцатитысячное инициативное предложение граждан, однако сто тысяч голосов наберут единицы. Такова официальная статистика. Нужное число голосов набрали всего 16 инициатив федерального уровня, но 14 из них так и не пошли дальше экспертов.

Андрей Маленький, , 00:15 — REGNUM

Время надо измерять по-другому. Так решил В. Синицын, историк-краевед из Рузаевки (Республика Мордовия) и разработал Викторианский (новейший) календарь. Но не к нему в голову пришла мысль о переносе Нового года на 1 мая. Это сделал изобретатель другого и тоже Викторианского (победного) календаря. Страна узнала об этом благодаря правительству Российской Федерации, шесть лет назад придумавшему «викторианский» интернет-ресурс под названием «Российская общественная инициатива» (РОИ). К вяло работающему институту референдумов добавилась еще одна вялая правительственная забава — электронный механизм общественных петиций, перемалывающий общественное время и пространство в нечто вне пространства и времени.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно опубликовано предложение проголосовать за Викторианский календарь, суть которого в том, чтобы именно май стал стартовым месяцем любого нового года, потому что в истории России это самый победный месяц из всех двенадцати. В результате, считает автор, граждане будут лучше знать историю и культуру России, а иностранцы, работающие в нашей стране, будут вынуждены пользоваться этим календарем, а соответственно будут вынуждены интересоваться сначала историей календаря, потом и всей России. Замолчать или исказить правдивую информацию о Великой Отечественной войне станет крайне трудно. Весть о переходе Российской Федерации на Викторианский календарь молниеносно облетит весь современный мир и будет способствовать объединению государств вокруг России, как в свое время произошло объединение Руси вокруг Москвы. Переход на календарь станет холодным душем для западных политиков, ведущих тотальную гибридную войну против России. Откроется новая эпоха российского мира. Перенос Нового года на 1 мая положительно скажется на православных верующих: пост перед Рождеством Христовым не будет накладываться на празднование нового года. Перенос январских выходных дней на май скажется на здоровье и продолжительности жизни населения. Появится реальная возможность для путешествий по стране и всему миру не в холодное время года, а в теплое. Безалкогольный праздник Рождества Христова заменит алкогольный бывший Новый год. Сократится количество несчастных случаев из-за травм, обморожений и ожогов. Перенос Нового года скажется на природных ресурсах (прекратится бездушная вырубка елок) и экологии городов (мусор от Нового года оказывается под снегом до весны). Новый год — 1 мая — совместится с Международным праздником труда и мира.

Пименов Юрий. Новый год

У всех, кого заинтересовала эта идея, ещё есть возможность поддержать её: голосование продлится до 27 марта 2020 года. Подано 74 голоса в поддержку Викторианского календаря. РОИ предлагает для голосования сотни и других инициатив. К примеру, инициативу текста улучшенного гимна России «для счастья народов РФ и процветания России» или предложение разрешить беременным женщинам использовать знак ПДД «Инвалид». Можно проголосовать за то, чтобы продавать сигареты только в обмен на выкуренные (использованные) сигареты или за введение нового солнечного календаря. За отмену использования отчества в имени и право каждого указывать вместо отчества материнчество. За изменение термина «неделя», так как в первоначальном толковании оно означает «ничего не делай». За введение принципа назначения начальников лечебных учреждений президентом. За то, чтобы организовать во всех школах бесплатную выдачу презервативов. Начать разработку особых конфет для борьбы с ожирением.

Предлагается отменить некоторые государственные нововведения — электронные сервисы — запись к терапевтам и педиатрам по электронной очереди и вообще убрать участки. Потому что записаться на прием к участковому терапевту или к педиатру это по-прежнему огромная проблема. «Запись идет на две недели вперед, если она вообще доступна, и сидишь так каждый день с телефоном и в телефоне через EMIAS или за компьютером через госуслуги и пытаешься подловить момент. Некоторые каждый день бегают в поликлинику для записи через терминал. На дом вызвать проблем нет, но когда врач приглашает через 5 дней на прием, натыкаешься на проблему, когда люди, сидящие «по записи», тебя не пропускают. Есть люди, которые пришли раньше времени или те, кто опоздал и соответственно те, кто без записи и по записи. Менталитет нашему народу не поменять и чувство уважения, понимания не привить. Приходишь к дежурным врачам. Те на первый раз молчат, а вот на второй раз начинают возмущаться, что идешь не к своему участковому. Результат — замкнутый круг, упущенное время».

Поликлиника

Или появилась инициатива, направленная против повсеместного введения электронного документооборота. В информационно-коммуникационных сетях периодически происходят сбои. Граждане и юридические лица, имея возможность направить обращение в орган власти в форме электронного документа, предпочитают, тем не менее, направлять заявления на бумажном носителе информации. Некоторые документы могут быть изготовлены только на бумажных носителях — свидетельства, выписки, заверенные копии, судебные акты и прочее. Предлагается вести весь официальный документооборот не просто на бумажном носителе, а на специально изготовленной гербовой бумаге. Это, конечно, дорого, поэтому расходовать бумагу будут рачительно.

Началось голосование в поддержку идеи «Всё лучшее в России!», хотя точнее было бы назвать «Всё лучшее — в Россию»: замысел заключается не в агитации за российского товаропроизводителя, а в том, чтобы именно в России создавалась или сосредоточивалось всё самое передовое. Это цель, которую, как считает наивный инициатор, может поставить перед собой каждый гражданин, живущий в России. Он должен стремиться ежедневно привносить нечто полезное в жизнь общества. Проголосуем — и всё лучшее автоматически окажется в нашей стране.

Предлагается также всю рекламную полиграфическую продукцию обложить утилизационным сбором, так как большинство буклетов и листовок попадает в мусор сразу без прочтения. А этот объем мусора учитывается в нормативах накопления отходов и в стоимости вывоза и утилизации ТБО для всех граждан, что несправедливо.

Полигон ТБО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас в РОИ голосуется почти 16 тысяч разных инициатив федерального, регионального и муниципального уровня. Ровно через месяц завершится голосование о необходимости установления запрета строительства полигона мусорных отходов у железнодорожной станции Шиес Архангельской области. До протестных событий про неё мало кто знал, а теперь знает вся страна. Здесь был лесозаготовительный поселок, теперь осталась только одна станция. Голосование идет вяло. Но если в поддержку идеи запрета всё-таки выскажутся 100 и более тысяч человек, это не означает, что полигона не будет. Несмотря на общественный резонанс и протестные акции, сто тысяч мнений ни к чему не приведут, как это уже было со ста тысячами подписей против декрета о повышении пенсионного возраста. Срок принятия решения по любой инициативе — 2 месяца со дня направления на выработку экспертной позиции. Затем экспертная рабочая группа мотивированное мнение и его обоснование размещает на сайте РОИ. Если эксперты выскажутся позитивно, то инициатива перенаправится в правительство или профильное ведомство, где она, возможно, потеряется.

По численности уже поданных голосов вторая после Шиеса инициатива — предложение обеспечить право на досрочную пенсию женщинам, имеющим трудовой стаж 35 лет, мужчинам — сорокалетнюю трудовую выслугу. За время, отведенное для голосования, оно не успеет набрать необходимое число голосов: не хватает 70 тысяч, а финиш неизбежен 4 сентября. Не успеет собрать нужные голоса и идея федерального закона, запрещающий сбыт необработанной природной древесины за пределы Российской Федерации. Другие инициативы не набирают даже 10 тысяч голосов в свою поддержку. Дело не в ценности или важности выдвинутых идей. У граждан нет доверия к этой спущенной сверху форме народного волеизъявления. Всего 7222 голоса собрало намерение уменьшения заработной платы всех высших категорий управленцев, начиная с президента, министров, мэров городов и их администраций. Не пройдет проект решения о том, чтобы денежное содержание депутатов Государственной думы не превышало размер средней зарплаты по региону избрания.

За шесть лет существования Российской общественной инициативы всего подано 50,5 тысячи предложений, которым отдано 20,5 млн голосов. В том числе 17,9 млн — «за», остальные — «против». Сайт РОИ посетили 95,2 миллиона раз. Четверть пользователей roi.ru — молодые люди до 24 лет. 42% составляют люди 25−34 лет, 16% — от 35 до 44 лет, старше 45 лет — 17%. Среди пользователей 72% мужчин. Цифры впечатляющие, но по сто тысяч голосов набрали всего-навсего шестнадцать инициатив федерального уровня. Четырнадцать из них не вышли дальше экспертной группы. Две были поддержаны, но в дальнейшем были так видоизменены, что потеряли первородное авторство и содержание. К гадалке не ходи: граждане давно поняли, что РОИ — мертворожденное дитя. Некоторые люди продолжают ещё на что-то рассчитывать и сопротивляться сложившемуся порядку вещей. Недавно возникло такое радикальное предложение: наложить вето на решение экспертной группы об отклонении общественных инициатив, набравших достаточное число голосов, и продолжить процедуру продвижения на государственный уровень.

Отказ Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Другие неудовлетворенные граждане пошли дальше и предлагают официально создать из авторов инициатив, набравших 100 тысяч голосов, «законодательный орган государственной власти — «Совет инициаторов», аналогичный Государственной думе. Участие в совете инициаторов может длиться не более четырёх лет с момента последней инициативы автора, получившей массовую поддержку.

Неудачной считают историю с Российской общественной инициативой и сами эксперты. В докладе экспертного совета при правительстве Российской Федерации так и сообщается: де-факто институт петиций так и не заработал. Федеральные петиции, набравшие необходимое количество голосов, не были рассмотрены правительством; ни одна из размещенных на портале общественных инициатив регионального или муниципального уровней не получила необходимой поддержки и не была направлена на рассмотрение в соответствующую экспертную группу. Механизм, по сути, не работает, являясь лишь имитацией института общественных петиций, что на практике существенно подрывает доверие среди населения и негативно влияет на качество работы данного механизма.

Институт общественных петиций тем не менее важен (за неимением лучшего). Его можно и нужно реанимировать, если удастся развернуть к нему лицом представителей федеральных, региональных органов власти и местного самоуправления. Как? К примеру, передать «Российскую общественную инициативу» Совету Федерации — самому не обремененному конституционными полномочиями органу государственной власти в стране. Тогда получит содержательное наполнение его вторая конституционная характеристика: быть законодательным и представительным органом государственной власти в Российской Федерации. Возможно, второе дыхание придет не только в российскую общественную инициативу, но и в сам Совет Федерации.